Пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала - Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала присоединиться к сбору средств для покупки автомобилей скорой помощи
Об этом Свитолина написала в instagram.
"Пять ужасных месяцев продолжается война — пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала. Посмотрите на эти фото в галерее, — так сейчас выглядят машины скорой помощи, которые приехали спасать людей и попали в обстрел. Поклоняюсь мужеству украинских врачей. Прошу поддержать благотворительный сбор средств, который запустила первая леди Украины Елена Зеленская через платформу сбора средств UNITED24", - написала тенниситка.
Элина Свитолина также рассказала, на что пойдут деньги.
"Это поможет приобрести новые автомобили скорой помощи, оснащенные всем необходимым для спасения тысяч жизней: кислородными баллонами, дефибрилляторы, аппараты ЭКГ и ИВЛ. Каждый из нас может внести свой вклад в будущие спасения. Стоимость одной машины скорой помощи – 100 тыс. евро. У меня более 871 тыс. подписчиков. Если бы каждый из вас пожертвовал сумму, эквивалентную стоимости чашки кофе, мы могли бы купить 100 автомобилей", – говорит Свитолина.
Элина Свитолина является послом UNITED24.
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15 мая стало известно, что Свитолина ждет рождения дочери в октябре.
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6 июня Ангелина Калинина отобрала у Элины Светолиной звание первой ракетки Украины , которую она удерживала с 2012 года.
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19 июня Свитолина заявила, что сейчас у нее такие ощущения, будто она 20 лет не держала в руках ракетку.
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Экстретья ракетка мира Элина Свитолина после международной конференции по восстановлению Украины заявила, что наше государство станет примером для всего мира.
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