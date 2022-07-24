Пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала - Свитолина

Об этом Свитолина написала в instagram.

"Пять ужасных месяцев продолжается война — пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала. Посмотрите на эти фото в галерее, — так сейчас выглядят машины скорой помощи, которые приехали спасать людей и попали в обстрел. Поклоняюсь мужеству украинских врачей. Прошу поддержать благотворительный сбор средств, который запустила первая леди Украины Елена Зеленская через платформу сбора средств UNITED24", - написала тенниситка.

Элина Свитолина также рассказала, на что пойдут деньги.

"Это поможет приобрести новые автомобили скорой помощи, оснащенные всем необходимым для спасения тысяч жизней: кислородными баллонами, дефибрилляторы, аппараты ЭКГ и ИВЛ. Каждый из нас может внести свой вклад в будущие спасения. Стоимость одной машины скорой помощи – 100 тыс. евро. У меня более 871 тыс. подписчиков. Если бы каждый из вас пожертвовал сумму, эквивалентную стоимости чашки кофе, мы могли бы купить 100 автомобилей", – говорит Свитолина.

Элина Свитолина является послом UNITED24.

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