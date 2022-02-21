Пять регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, еще четыре - в "желтой"

Об этом сообщает Минздрав .



В "красной" зоне карантинных ограничений находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.



К "желтой" относятся Львовщина, Полтавщина, Харьковщина и Черновичина.



"Оранжевыми" остаются Киев, Киевская, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.



В Винницкой области 20 февраля стабилизировался уровень COVID-госпиталей. Он составляет 59,0 целевого значения ≤60 на 100 тыс. населения. По состоянию на 19 февраля этот показатель равнялся 60,2.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что Ровенская область близка к выходу из "красной" зоны карантина.

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