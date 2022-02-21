Пять регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, еще четыре - в "желтой"
По состоянию на 21 февраля большинство областей Украины остается в оранжевой зоне карантина
Об этом сообщает Минздрав .
В "красной" зоне карантинных ограничений находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
К "желтой" относятся Львовщина, Полтавщина, Харьковщина и Черновичина.
"Оранжевыми" остаются Киев, Киевская, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
В Винницкой области 20 февраля стабилизировался уровень COVID-госпиталей. Он составляет 59,0 целевого значения ≤60 на 100 тыс. населения. По состоянию на 19 февраля этот показатель равнялся 60,2.
- Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что Ровенская область близка к выходу из "красной" зоны карантина.
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