Пять облэнерго, банк, гостиницы и меткомбинат. ГБР взялось за российский клан "Лужники", - СМИ

Этот представленный в виде финансово-промышленной группы VS Energy мафиозный клан подозревается в "присвоении имущества и совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц". Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" и проекте Scanner Project, передает Радио Свобода .

"У нас есть следственная версия, которая расследуется. Что группа граждан Российской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов путем совершения тех или иных сделок и махинаций. Все эти обстоятельства мы проверяем . Сейчас досудебное следствие ведется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины", - рассказал прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин.

По данным ГБР, во главе этой организации стоят граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Александр Бабаков – заместитель председателя государственной думы РФ. Находится под санкциями Украины, ЕС и США. В апреле 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью повлиять на американскую политику в интересах РФ. Под европейские санкции Бабаков попал из-за того, что в 2014 году голосовал за незаконную аннексию украинского Крыма. Также Украина ввела в отношении него бессрочные санкции в 2018 году.

Евгений Гинер – президент российского футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), находится под санкциями США. Гинер также является партнером российской госкорпорации "Ростех", производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, старый друг и соратник Путина.

Михаил Воеводин, согласно информации из Интерпола, имеет статус вора в законе.

"Бабаков, Гинер и Воеводин, по данным СМИ, контролируют в Украине целую бизнес-империю - сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд объектов критической инфраструктуры - пять облэнерго, обеспечивающих поставку электроэнергии в дома миллионов украинцев сразу нескольких областей. В частности, это Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго, Черновцыоблэнерго, - отмечает Радио Свобода.

Эти облэнерго объединены под вывеской компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (VS Energy). Фирма записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую называют женой Евгения Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, которій был доверенным лицом Александра Бабакова.

Эти же трое приближенных к Кремлю граждан РФ влияют на запорожское предприятие "Днепрспецсталь" - крупный завод, специализирующийся на производстве спецстали, и сеть отелей по всей стране - "Premier Hotels & Resorts", среди которых пятизвездочные "Премьер палац" в Киеве и "Премьер отель" в Одессе.

Гостиницы и контрольный пакет акций завода, согласно данным Youcontrol, записаны на Наталию Селиванову – гражданскую жену Михаила Воеводина.

Кроме того, согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года гражданину РФ Евгению Гиннеру принадлежало 88,9% акций Первого инвестиционного банка.

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