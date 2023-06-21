Пять метров в высоту и почти 200 км длиной: как выглядит стена на белорусско-польской границе

Журналистка "Еспресо" посетила польско-белорусскую границу.

Польско-белорусский пункт пропуска "Кузница" закрыли 9 ноября 2021 года после всколыхнувшего Польшу миграционного кризиса. Тогда на этом месте несколько тысяч нелегальных мигрантов пытались пересечь границу. Это выглядело страшно, ведь более трех тысяч человек хотели прорваться в Польшу, чтобы поехать дальше в страны Западной Европы. Майор Подляшского пограничного отряда Януш Шока участвовал в сдерживании нелегальных мигрантов. Он вспоминает, что ситуация была сложная и непрогнозируемая.

"В нас летели камни, горящие деревяшки, кирпичи и т.д. Все, что у них было под рукой, – вспоминает Януш Шока. – Бросали все, что белорусские пограничники привезли для тех мигрантов, которые нас атаковали. Было много обоснованных опасений, трое наших сотрудников получили ранения, однако, пограничная служба, полиция, военные и другие службы, которые сотрудничали, чтобы преодолеть этот кризис, не позволили им пересечь границу".

В настоящее время белорусско-польская граница почти вся перекрыта, за исключением двух железнодорожных путей, через которые направляются товары в Европу. Пункт пропуска укреплен в несколько этапов бетонными блоками и противотанковыми ежами.

"Мы не боимся белорусских танков, а скорее дуем на холодное, – отметил штабной старший хорунжий пресс-службы Подляшского пограничного отряда Михал Гура. – Но я должен сказать, что это решение приняла не только пограничная служба, но и другие службы, чтобы обеспечить собственную границу. Ранее белорусские спецслужбы рыли рвы и имели свои методы защиты. Говорили своему народу, что боятся нападения с Запада".

После наплыва нелегальных мигрантов поляки начали эффективно укреплять границу. Как один из методов защиты принялись строить стену. В прошлом году проект удалось реализовать. Протяженность стены – около 200 километров, высотой она более пяти метров, а вглубь – почти полтора метра бетона.

"Это инженерное заграждение, – говорит Януш Шока. – Также есть места, где границу пересекают поезда. Таких мест немного. Это исключение. Забор в высоту составляет более пяти метров и также имеет камеры разнообразного качества, назначения, которые дают нам сигналы тревоги, когда кто-то пытается пересечь границу. Тогда приступаем к оперативным мерам, чтобы не позволить нарушителям перейти на нашу сторону".

Впрочем, польско-белорусская граница до сих пор неспокойна. Каждый день здесь фиксируют мигрантов, пытающихся незаконно пересечь ее. В основном это люди из Афганистана, Ирака, Сирии и Африки. Польские пограничники регистрируют от нескольких десятков до ста нелегальных попыток пересечения границы в сутки. В основном нарушители – молодые мужчины, желающие нелегально пробраться в страны Запада, а также люди, попавшие в Беларусь легально на основании российской визы. С начала года поляки выявили более 13 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

"В этом месяце таких попыток было 1700, – отмечает Михал Гура. – К примеру, в один день у нас пытались незаконно пересечь границу 90 человек. В этом также принимают участие так называемые курьеры, то есть проводники, которые имеют задачу забрать их из-под границы и перевезти в страны Европы. В этом году мы задержали около 400 таких курьеров".

За строительство стены в Польше отвечало министерство внутренних дел и администраций. Стоило строительство полтора миллиарда злотых. Пример поляков начали использовать в других странах Европейского Союза.

"К сожалению, стена не обеспечит того, что Лукашенко перестанет делать то, что он делает, но это позволяет нам сдерживать их действия и управлять нашей государственной границей, – отметил вице-министр внутренних дел и администраций Республики Польша Бартош Гродецкий. – Военные действия она не остановит, но если речь идет о нелегальных мигрантах, то стена выполняет свою работу и сохраняет нашу границу от их наплыва".