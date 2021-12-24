Пять лет лишения свободы: ВАКС осудил экс-зампреда правления Укргаздобычи Тамразова
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным первого заместителя председателя правления АО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова и приговорила его к пяти годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Приговором применяется специальная конфискация относительно $100 тыс., которые были предметом неправомерной выгоды.
"Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому экс-заместитель руководителя ГК "Укргаздобыча" предоставил лицу, занимающему ответственное положение, - прокурору Генеральной прокуратуры неправомерную выгоду в размере $100 тыс. за занятие пассивной позиции при рассмотрении следственным судьей Печерского района ходатайства об отмене ареста имущества - природного газа в объеме свыше 8 млн куб. м, а также за последующее необращение с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество", - говорится в сообщении.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы.
- Напомним, 9 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тамразова задержали при попытке дать $200 тысяч взятки прокурору ГПУ. Эти деньги мужчина предлагал якобы за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.
- Тамразов владеет ООО "Всеукраинская медиа группа" (издание Insider).
- 10 августа 2021 года Печерский райсуд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога в три млн гривен. Впрочем, 13 августа Тамразов вышел из изолятора под залог.
- 21 августа Тамразова снова задержали.
- 23 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Тамразову в размере 20 млн грн и освободил его из-под стражи.
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