Пять лет лишения свободы: ВАКС осудил экс-зампреда правления Укргаздобычи Тамразова

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.



Приговором применяется специальная конфискация относительно $100 тыс., которые были предметом неправомерной выгоды.



"Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому экс-заместитель руководителя ГК "Укргаздобыча" предоставил лицу, занимающему ответственное положение, - прокурору Генеральной прокуратуры неправомерную выгоду в размере $100 тыс. за занятие пассивной позиции при рассмотрении следственным судьей Печерского района ходатайства об отмене ареста имущества - природного газа в объеме свыше 8 млн куб. м, а также за последующее необращение с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество", - говорится в сообщении.



Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы.

Напомним, 9 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тамразова задержали при попытке дать $200 тысяч взятки прокурору ГПУ. Эти деньги мужчина предлагал якобы за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Тамразов владеет ООО "Всеукраинская медиа группа" (издание Insider).

10 августа 2021 года Печерский райсуд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога в три млн гривен. Впрочем, 13 августа Тамразов вышел из изолятора под залог.

21 августа Тамразова снова задержали.

23 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Тамразову в размере 20 млн грн и освободил его из-под стражи.