Пять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, разделяющую Тайвань и Китай.
Тайвань заявил, что пять китайских самолетов залетели за среднюю линию Тайваньского пролива
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.
В ведомстве Тайваня заявили, что пять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, разделяющую Тайвань и Китай.
Кроме того, в сообщении отметили, что в воскресенье, 21 августа, было обнаружено пять китайских кораблей и 12 самолетов, действовавших вокруг Тайваня. Из этих самолетов пять нарушили линию между Тайванем и Китаем, которую определили в 1955 году.
- 6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами. Китай проводил масштабные военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа после визита на остров спикерки палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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