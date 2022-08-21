Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

В ведомстве Тайваня заявили, что пять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, разделяющую Тайвань и Китай.

Кроме того, в сообщении отметили, что в воскресенье, 21 августа, было обнаружено пять китайских кораблей и 12 самолетов, действовавших вокруг Тайваня. Из этих самолетов пять нарушили линию между Тайванем и Китаем, которую определили в 1955 году.

6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами. Китай проводил масштабные военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа после визита на остров спикерки палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb