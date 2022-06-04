Об этом информируют на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По состоянию на 30 мая 2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), добавились: одна громада в Николаевской и 5 – в Сумской областях", – отметили в Минреинтеграции.

Всего в обновленный список вошли территориальные громады 8 областей: Днепропетровской – 7 громад, Донецкой – 66, Запорожской – 64, Луганской – 37, Николаевской – 23, Харьковской – 51, Херсонской – 49 и Сумской – 13 громад.

В Минреинтеграции добавляют, что все выехавшие из этих громад внутренне перемещенные лица получат от государства финансовую помощь.

Этот перечень не является фиксированным документом, он регулярно актуализируется. Список формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Если гражданин зарегистрирован в какой-либо из указанных областей, но его громады нет в этом перечне, следует обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", – говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Живицкий, председатель Сумской ОВА сообщил, что пограничные громады Сумщины внесены в зону боевых действий.

В течение 21 мая оккупанты обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами.

23 мая российские войска совершали активный обстрел пограничных населенных пунктов Сумщины со своей территории. Повреждены частные дома.

Вечером 24 мая Российская Федерация обстреляла Сумскую область.

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