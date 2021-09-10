Пять фильмов пройдут нацотбор на премию "Оскар"

Об этом сообщает пресс-служба Госкино .



"В этом году в национальном отборе участвовать будут 5 фильмов. Все они созданы при государственной поддержке", - говорится в сообщении.



24 сентября состоится заседание комитета Украины по отбору ленты-кандидата.



список:

"Отблеск", режиссер Валентин Васянович;

"Стоп -Земля", реж. Екатерина Горностай (Украина);

"Носорог", реж. Олег Сенцов (Украина, Польша, Германия);

"Плохие дороги", реж. Наталья Ворожбит (Украина);

"Почему я жив", реж. Виллен Новак (Украина, Грузия).

"Блик" - это фильм о трансформации взрослого человека и ускоренном взрослении ребенка под давлением войны. Главный герой фильма - гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его.





"Стоп - Земля" - о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе, в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу.





История фильма "Носорог" основана на реальных событиях 90-х годов в Украине. Главный герой, по прозвищу Носорог, попадает к криминальный мир и начинает свой путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.







Лента "Плохие дороги" состоит из четырех новелл. События происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.



Фильм "Почему я жив" - о Мариуполе. Довоенная жизнь в небольшом украинском городе, на берегу Азовского моря, с хорошим бытом, сварливыми соседями, самодеятельной оперой, с доносами в "энкаведе" и танцплощадкой в городском саду, с гонениям за вероисповедание и, конечно, с любовью.

