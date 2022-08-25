Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлены о подозрении пять псевдочиновников фейковой администрации временно оккупированного г. Мариуполя в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что с марта этого года пятеро депутатов Мариупольского городского совета от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" активно сотрудничают с оккупантами.

Они добровольно согласились занять фейковые должности председателя, его первого и еще трех заместителей так называемой администрации Мариуполя. Подозреваемые публично выражают восхищение идеями врага и агитируют население присоединить город к РФ.

"По результатам специального досудебного расследования в отношении так называемого мэра и трех его заместителей уже направлены в суд обвинительные акты по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Также в отношении так называемого мэра завершено расследование по факту добровольного занятия должности в оккупационной администрации государства-агрессора" , – констатируют в прокуратуре.

Максимальное наказание предусматривается – пожизненное лишение свободы.

Напомним, решение о запрете ОПЗЖ принял Восьмой апелляционный административный суд Львова. Он рассматривал обращение, подготовленное на основании указа президента, решения СНБО и ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Ранее суд запретил работу партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Государство", "Блок Владимир Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция" и "Партия Шария".

За почти 4 месяца войны на сторону оккупантов уже перешли около полусотни политиков – народных депутатов, депутатов местных советов и представителей органов местного самоуправления. Среди наиболее заметных политических фигур – народные депутаты Медведчук, Козак, Кива, Шевченко и Ковалев. Есть также несколько бывших депутатов, таких как Сальдо или Балицкий.

Местные представители ОПЗЖ, "Нашего края", экс-регионалы и даже назначенный властями руководитель военно-гражданской администрации с хлебом и солью встретили оккупантов и впоследствии возглавили оккупационные администрации в Луганской области, об этом говорилось в программе "Колаборанты: Список Миклушки" на телеканале "Еспресо".

В Донецкой области мэру Константиновки и руководителю предприятия объявили подозрения за хищение более 363 тыс. грн на оборону города от россиян.

19 августа подозрения в госизмене объявили двум чиновницам из Херсона сообщили о подозрении в госизмене, которые "сдавали" российским оккупантам данные должностных лиц, которые не согласились перейти на сторону РФ и выехали на подконтрольную Украине территорию

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