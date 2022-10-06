Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Как уточнили военные, среди уничтоженных беспилотников:

один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс Mohajer-6;

один БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10;

три иранских БпЛА-камикадзе Shahed-136.

На результат работали командой подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины: воздушное командование "Центр", воздушное командование "Запад" и воздушное командование "Юг".

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Впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили, что дроны-камикадзе атаковали Одесчину. Все три Shahed-136" силами противовоздушной обороны сбили над морем.

4 октября Минобороны Украины показал иранский беспилотник Mohajer-6, которым россияне пытались атаковать Одессу

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