Пять беспилотников через пять часов: украинские воины уничтожили вражеские БпЛа на Юге страны
С 15:00 до 20:00 6 октября на Юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили пять беспилотников оккупантов
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Как уточнили военные, среди уничтоженных беспилотников:
- один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс Mohajer-6;
- один БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10;
- три иранских БпЛА-камикадзе Shahed-136.
На результат работали командой подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины: воздушное командование "Центр", воздушное командование "Запад" и воздушное командование "Юг".
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Впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили, что дроны-камикадзе атаковали Одесчину. Все три Shahed-136" силами противовоздушной обороны сбили над морем.
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