Пьяный житель Мариуполя пришел к бывшей и зарезал ее нового мужа, а ребенка взял в заложники

Благодаря переговорам, к которым привлекли друга подозреваемого, ребенка удалось вызволить из опасности. Во время штурма полицейские обезоружили и задержали фигуранта. Никто не пострадал, рассказывает Еспресо.TV .



"Помогите, моего папу зарезал знакомый", - такое сообщение поступило в полицию Мариуполя вчера, 1 октября, около 19:40.



Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с 7 ножевыми ранениями. Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах у своего ребенка. Подозреваемый скрылся, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей, приводит подробности официальный сайт Национальной полиции Украины.



Силы Мариупольского райуправления полиции были подняты на розыски беглеца. В течение двух часов он был найден. Патрульные полицейские заметили мужчину по одному из адресов в центре города, где он мог быть.



Полиция окружила дом, однако приблизиться к правонарушителю было невозможно. Он сел на лестнице, ведущей в подвал, вместе с дочерью и двумя стволами огнестрельного оружия. На месте находилось руководство областного главка полиции и Мариупольского РУП, оперативники уголовного розыска и спецподразделение КОРД.



Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", которой руководил и.о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько. Он лично вел переговоры с преступником, успокаивая его и уговаривая отпустить ребенка, чтобы он не пострадал. Однако злоумышленник, который был нетрезв и находился в нестабильном эмоциональном состоянии, отвергал это предложение и угрожал всех убить.



В это время полицейские установили, что у мужчины был близкий человек, друга детства, который имеет на него влияние и обратились к мариупольцу с просьбой о помощи. 42-летний Вадим Бодня рискнул собой ради ребенка, смог найти подход к товарищу и вывел напуганную девочку.







С ней будут работать психологи.







Через несколько секунд фигурант был задержан спецназовцами и патрульными полицейскими. У него изъяты нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие.







Кроме того, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке избавиться от доказательств убийства.



Вся операция по переговорам заняла 25 минут.



Ранее судимый 48-летний мариуполец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры.



Мариуполец, который помог в раскрытии тяжкого преступления, будет представлен к награде.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb