Пьяный житель Мариуполя пришел к бывшей и зарезал ее нового мужа, а ребенка взял в заложники
Житель Мариуполя ножом смертельно ранил своего знакомого на глазах у собственной 9-летней дочери. После этого вооруженный огнестрельным оружием злоумышленник забаррикадировался вместе с девочкой в подъезде многоэтажки
Благодаря переговорам, к которым привлекли друга подозреваемого, ребенка удалось вызволить из опасности. Во время штурма полицейские обезоружили и задержали фигуранта. Никто не пострадал, рассказывает Еспресо.TV .
"Помогите, моего папу зарезал знакомый", - такое сообщение поступило в полицию Мариуполя вчера, 1 октября, около 19:40.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с 7 ножевыми ранениями. Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах у своего ребенка. Подозреваемый скрылся, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей, приводит подробности официальный сайт Национальной полиции Украины.
Силы Мариупольского райуправления полиции были подняты на розыски беглеца. В течение двух часов он был найден. Патрульные полицейские заметили мужчину по одному из адресов в центре города, где он мог быть.
Полиция окружила дом, однако приблизиться к правонарушителю было невозможно. Он сел на лестнице, ведущей в подвал, вместе с дочерью и двумя стволами огнестрельного оружия. На месте находилось руководство областного главка полиции и Мариупольского РУП, оперативники уголовного розыска и спецподразделение КОРД.
Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", которой руководил и.о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько. Он лично вел переговоры с преступником, успокаивая его и уговаривая отпустить ребенка, чтобы он не пострадал. Однако злоумышленник, который был нетрезв и находился в нестабильном эмоциональном состоянии, отвергал это предложение и угрожал всех убить.
В это время полицейские установили, что у мужчины был близкий человек, друга детства, который имеет на него влияние и обратились к мариупольцу с просьбой о помощи. 42-летний Вадим Бодня рискнул собой ради ребенка, смог найти подход к товарищу и вывел напуганную девочку.
С ней будут работать психологи.
Через несколько секунд фигурант был задержан спецназовцами и патрульными полицейскими. У него изъяты нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие.
Кроме того, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке избавиться от доказательств убийства.
Вся операция по переговорам заняла 25 минут.
Ранее судимый 48-летний мариуполец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры.
Мариуполец, который помог в раскрытии тяжкого преступления, будет представлен к награде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное