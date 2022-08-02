Пьяный тувинец стрелял в комбата, тот послал "карательный" БТР: в армии оккупантов участились этнические конфликты

Об этом сообщает СБУ со ссылкой на данные перехвата.

В перехваченном разговоре оккупант рассказал, как пьяный тувинец из 55-й бригады РФ открыл огонь по командиру разведывательного батальона.

"Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55 бригады для "показательного обуздания" непокорных.

"Они на БТРе приехали, троих затрехсотили или сколько там людей. Оставшихся поставили на колени и сказали: "Извиняйтесь, пока мы вас не расх... (убили)...", - рассказал оккупант.

1 августа СБУ обнародовала разговор , в котором оккупанты выразили восхищение силой и бесстрашием украинской армии.

2 августа СБУ в Николаеве задержала агента, который сдавал врагу позиции ВСУ и объекты критической инфраструктуры.

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