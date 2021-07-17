Пьяный дальнобойщик пошел на таран пограничного с Беларусью пропускного пункта
Нестандартную ситуацию в пункте пропуска "Выступовичи" вызвал водитель автоцистерны, за что получил шесть админпроизводств
Двигаясь на въезд в Украину, крупногабаритное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, сбило шлагбаум и остановилось на территории пункта пропуска. Как оказалось, водитель грузовика был пьян, передает Еспресо.TV.
"Он признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. Это употребление привело к ряду админправонарушений", - отмечается на сайте Госпогранслужбы.
В частности, пограничники Житомирского отряда оформили на водителя автоцистерны документы админпроизводства за злостное неповиновение пограничному наряду (ст. 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП).
А сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства по четырем статьям: нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (ст. 124), нетрезвое вождение (ст. 130) без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173).
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