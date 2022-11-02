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"Пьяный бил маму": Андрей Данилко рассказал об отце, из-за которого в детстве заикался

2 ноября, 2022 среда
10:10
Таблоид

Популярный артист Андрей Данилко, снискавший популярность, выступая в образе Верки Сердючки, поделился воспоминаниями о детстве

Об этом Андрей Данилко рассказал в интервью Екатерине Гордеевой.

По словам артиста, в детстве его отец, напиваясь, избивал маму. С этим сам Данилко связывает свое заикание, которым он страдал в подростковом возрасте.

"Я заикался очень сильно. Поэтому не разговаривал - стеснялся. И меня даже лечила "бабка". Я не верил в это, но мне она выкатывала яйцом", - поделился артист.

Он рассказал, как в возрасте около 15 лет с подругой в Полтаве пошел к знахарке, которую посоветовали знакомые.

"Я думал, там какая-то бабка-колдунья, но дверь открыла такая себе учительница младших классов средних лет. Надо было принести какой-то свой хлеб, что-то такое, какой-то свой ритуал провести, она выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через лет 20, наверное, что она имела в виду: "У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет". То есть он умер. Я потом понял, что это папа", - отметил шоумен.

Объясняя, о каком перепуге идет речь, Андрей Данилко рассказал, что после полуночи папа, выпив, "устраивал вечерние концерты".

"Я боялся всегда этого звука в окно, - признался Данилко и постучал. - Это значит папа. "Света, Света, давай побеседуем". Вот это слово: "побеседуем". Я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, и потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю небольшую табуретку, и бегу к таксофону, набираю "02". "Выезжайте! Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил".

Как вспоминает артист, отец избивал только маму. Его же папа ударил один раз, потом просил прощения.

"Это то поколение – дети той войны. У меня есть предположение, я думаю, там были проблемы сексуального плана", – поделился Данилко.

Несмотря на все, артист отмечает, что не держит обиды на отца.

"Это было – и было. Я не судья, и у меня не было на него какой-то обиды", – признался Данилко.

Он считает, что атмосфера в семье повлияла на него, а также привела к тому, что артист до сих пор не создал семью.

"И у меня потому, наверное, не случилась и семья: у меня не было примера. Это я сейчас понимаю. Вот когда говорят о примере - мы же "обезьянничаем". Может, я больше набрался в художественной школе, в театре-студии "Гротеск", потому что я копировал режиссера или учителя по рисованию, - предполагает Данилко. - Я дома не был, потому что там не было места: 11 квадратных метров, отсутствие кухни, туалет на улице общий для всего двора".

Вместе с тем популярный артист отмечает, что не видел в этом проблемы и был доволен своим детством.

"Я был очень счастлив, потому что мы не знали, как бывает иначе. И все, чего я хотел, я мог всегда получить. Как? Ходил собирал и сдавал бутылки, щедровал, засевал", - добавил Данилко.

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Культура
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