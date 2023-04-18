Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"Сегодня определением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал он.

Пресс-секретарь Нацполиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии "УП.Жизнь" уточнила, что фигуранта дела предварительно уже брали под стражу и назначали меньший по размеру залог. Тогда он его уплатил и был освобожден из-под стражи.

Однако суд увеличил размер залога на основе апелляционной жалобы, которую подали.

"Он фактически находился под домашним арестом. По ходатайству прокурора залог был поднят. Судья в апелляционном судье частично удовлетворил ходатайство. Прокурор настаивал на том, чтобы молодого человека взяли под стражу без возможности внести залог, но судья лишь увеличил его размер", - отметила Прянишникова.

Из суда соорганизатора "пьяных вечеринок" увезли в следственный изолятор. Фигуранта дела, уроженца Хмельницкой области, подозревают в совершении правонарушения по статье 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).