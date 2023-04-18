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"Пьяные вечеринки" в Киеве: одного из организаторов повторно взяли под стражу и увеличили размер залога

18 апреля, 2023 вторник
06:09
Криминал

Киевский апелляционный суд 17 апреля принял новое решение в отношении одного из организаторов "пьяных вечеринок": его взяли под стражу в зале и увеличили залог до 536,8 тыс. грн

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"Сегодня определением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал он.

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Пресс-секретарь Нацполиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии "УП.Жизнь" уточнила, что фигуранта дела предварительно уже брали под стражу и назначали меньший по размеру залог. Тогда он его уплатил и был освобожден из-под стражи.

Однако суд увеличил размер залога на основе апелляционной жалобы, которую подали.

"Он фактически находился под домашним арестом. По ходатайству прокурора залог был поднят. Судья в апелляционном судье частично удовлетворил ходатайство. Прокурор настаивал на том, чтобы молодого человека взяли под стражу без возможности внести залог, но судья лишь увеличил его размер", - отметила Прянишникова.

Из суда соорганизатора "пьяных вечеринок" увезли в следственный изолятор. Фигуранта дела, уроженца Хмельницкой области, подозревают в совершении правонарушения по статье 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

  • 1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек. Также к ребятам пришли с обысками. Тогда блогеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог. Позже правоохранители объявили о подозрении третьему организатору пьяных вечеринок в Киеве.
  • 29 марта двух фигурантов дела - Ярослава Домбровского и Олега Захарова - освободили из-под стражи после внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. Другой фигурант, Андрей Ярина, остался под стражей без права на залог. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента.
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