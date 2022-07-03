Пьяные командиры "ДНР" стреляли в сторону оккупантов, - перехват разведки
Разведка перехватила разговор оккупанта из "ДНР" о том, как его пьяные командиры стреляли в связистов
Об этом сообщила украинская разведка в телеграме .
Дээнэровец рассказал о 19-летнем снайпере из их подразделения. У него было зрение -7, и он недавно погиб в бою.
"Знаешь, что самое интересное? Сначала собиралась какая-то бумажка родителям на выплаты. Компенсация - большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых… Это будет оформлено, как просто погиб", - заметил оккупант.
Также он упомянул, что их полковника Ставра посадили в тюрьму в ОРДО за то, что он продал 10 российских КамАЗов. По словам российского наемника, во время их пребывания в Песках Донецкой области полковник рассказывал оккупантам, что они там умрут.
"Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация: наши замечательные суперкомандиры, разумеется под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: я вот успел лечь и слышал как над головой летало. Бросили гранату возле дома, осколком посекло. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", - сообщил дээнэровец.
- 3 июля разведка сообщила, что оборонные предприятия РФ отказываются ремонтировать технику оккупантов из-за отсутствия запчастей и нехватки средств.
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