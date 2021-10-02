Пьяное ДТП с пострадавшими детьми. Скандальный нардеп Трухин сидел в Трускавце рядом с Зеленским. Фотофакт
В субботу, 2 октября 2021 года, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Трухин во время выездного заседания фракции на курорте Трускавец в одной из рабочих групп сидел вместе с Владимиром Зеленским
Соответствующая фотография появилась на сайте государственного телеканала "Дом", передает Еспресо.TV.
Материал посвящен земельному вопросу, но на фото хорошо видно что это именно Трухин.
Перед этим журналистка Марина Данилюк-Ермолаева рассказала, что в Трускавце Трухин пьет кофе с заместителем руководителя Офиса президента по юридическим вопросам Олегом Татаровым.
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