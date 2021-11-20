Пьяная женщина из Черкасс заснула на новорожденном ребенке

Об этом со ссылкой на сообщение начальника черкасской полиции Александра Кокобы информирует Еспресо.TV .



"По прибытию на вызов в квартире патрульные обнаружили женщину, которая с признаками алкогольного опьянения спала на ребенке. Новорожденный мальчик находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица, скорее всего, ему не хватало кислорода", - отмечает глава полиции Черкасс.



В экипаже патрульных несла службу старший лейтенант полиции Шагиева Юлия, тоже воспитывающая ребенка. Она оперативно среагировала и оказала необходимую помощь, накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистое.



Сразу были вызваны все необходимые службы: ювиналы, следственно-оперативная группа (СОГ), медики, служба по делам детей.



Ребенка от матери забрали в больницу.





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