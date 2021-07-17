Пьяная компания на Ford Fusion сильно "погуляла" на столичных Березняках. Одну из пассажирок госпитализировали с переломом позвоночника

Подробности рассказывают ВартвоиЕспресо .



По словам очевидцев, водитель Ford Fusion, въехав на большой скорости по улице Березняковской, на повороте не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина стала неуправляемой: врезалась в забор в виде металлической сетки, знесшы несколько секций, и вернулась обратно в дорогу, остановившись перпендикулярно направлению автодвижения.



Как оказалось, причиной этого зрелища стал алкоголь. Все пять человек, находившиеся в машине, включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения. Но на этом приключение компании не закончилась.



Произошла драка с охраной микрорайона, которая подошла на помощь.



В результате безумной ДТП были госпитализированы пассажирку возрасте 22 лет с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломом позвоночника.







































Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb