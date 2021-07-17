Пьяная компания на Ford Fusion сильно "погуляла" на столичных Березняках. Одну из пассажирок госпитализировали с переломом позвоночника
В микрорайоне Березняки Днепровского района города Киева в ночь с 16 на 17 июля 2021 года произошло ДТП с пострадавшим
Подробности рассказывают ВартвоиЕспресо .
По словам очевидцев, водитель Ford Fusion, въехав на большой скорости по улице Березняковской, на повороте не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина стала неуправляемой: врезалась в забор в виде металлической сетки, знесшы несколько секций, и вернулась обратно в дорогу, остановившись перпендикулярно направлению автодвижения.
Как оказалось, причиной этого зрелища стал алкоголь. Все пять человек, находившиеся в машине, включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения. Но на этом приключение компании не закончилась.
Произошла драка с охраной микрорайона, которая подошла на помощь.
В результате безумной ДТП были госпитализированы пассажирку возрасте 22 лет с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломом позвоночника.
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