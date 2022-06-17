ПВО Запорожья обезвредили российскую ракету над Вольнянщиной
В небе над Запорожской областью украинские ПВО обезвредили российскую ракету
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Отмечается, что около 10:00 17 июня противовоздушная оборона Запорожской области внезапно обезвредила российскую ракету над Вольнянщиной.
Детали уточняются.
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