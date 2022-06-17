Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Отмечается, что около 10:00 17 июня противовоздушная оборона Запорожской области внезапно обезвредила российскую ракету над Вольнянщиной.

Детали уточняются.

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