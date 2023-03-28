Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В ПС ВСУ рассказали, что атака "шахидов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

"Истребители окупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами", - добавили военные.

В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две КАБ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА Гранат-4", - говорится в сообщении.