ПВО в ночь на 28 марта ликвидировала 12 "шахедов" и разведывательный дрон
В ночь на 28 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В ПС ВСУ рассказали, что атака "шахидов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.
"Истребители окупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами", - добавили военные.
В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две КАБ.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА Гранат-4", - говорится в сообщении.
- Напомним, ночью враг атаковал "шахедами" Киевщину. По данным городской администрации, все воздушные цели сбиты. Обломки вызвали пожар в Святошинском районе.
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