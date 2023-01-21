Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным анонимных источников Блумберга, развертывать системы ПВО в Москве стали после атак беспилотников по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области.

Они должны дополнить уже существующие системы ПВО, расположенные вокруг столицы, пишет агентство.

Официально Украина не брала на себя ответственность за атаки на стратегические авиабазы. От Энгельса до линии фронта в Украине – около 700 км, от Дягилева – около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.

Однако в октябре "Укроборонпром" сообщил, что завершает разработку ударного беспилотника с дальностью полета в 1000 км и весом боевой части 75 кг.

Напомним, в соцсетях появляется все больше уведомлений об установлении зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в разных районах Москвы и ближнего Подмосковья. На распространяемых в сети фото и видео видно, что вооружение размещают даже на крышах домов. Власть происходящего не комментирует.

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