ПВО в Харькове уничтожили очередной боевой самолет оккупантов
6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Известно, что ППЛ удалось уничтожить штурмовик Су-25. Пилоту самолета удалось катапультироваться. Подразделения Вооруженных сил совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности ведут активные поиски воздушного преступника.
"Вооруженные силы России направляют на Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически осуществляют бомбардировки кварталов города с мирными жителями", – рассказывает Синегубов.
- Напомним, вчера ПС ВСУ подвели девять самолетов и вертолетов врага.
- С 24 февраля украинские военные уничтожили более 11 тыс. кафиров, 985 их ББМ, 109 артиллерийских систем и 285 танков.
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