ПВО в Харькове уничтожили очередной боевой самолет оккупантов

Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Известно, что ППЛ удалось уничтожить штурмовик Су-25. Пилоту самолета удалось катапультироваться. Подразделения Вооруженных сил совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности ведут активные поиски воздушного преступника.

"Вооруженные силы России направляют на Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически осуществляют бомбардировки кварталов города с мирными жителями", – рассказывает Синегубов.

Напомним, вчера ПС ВСУ подвели девять самолетов и вертолетов врага.

С 24 февраля украинские военные уничтожили более 11 тыс. кафиров, 985 их ББМ, 109 артиллерийских систем и 285 танков.