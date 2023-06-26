ПВО уничтожило два "калибра" и семь "шахедов" во время ночной атаки вражеских войск
Ночью 26 июня российские оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления крылатыми ракетами и дронами, однако украинским силам ПВО удалось уничтожить два "калибра" и семь "шахедов"
Об этом отчитываются Воздушные силы .
"Произведены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БПЛА типа "Шахед", говорится в сообщении.
Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотниками неустановленного типа (вероятно, ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
- В ночь на 26 июня жители Одесской области слышали взрывы , работала противовоздушная оборона, сбила 5 "шахедов" и 2 ракеты. Одна ракета попала в складское помещение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное