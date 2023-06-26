Об этом отчитываются Воздушные силы .

"Произведены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БПЛА типа "Шахед", говорится в сообщении.

Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотниками неустановленного типа (вероятно, ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".