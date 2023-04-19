ПВО уничтожило 2 российских беспилотника над Бахмутом
Украинские силы ПВО уничтожили российские беспилотники "Орлан" и ZALA над Бахмутом
Об этом в телеграмме сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
"Минувшей ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA. Бахмут стоит", - пишет Сырский.
Генерал-полковник также напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль.
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