ПВО уничтожило 2 российских беспилотника над Бахмутом

Об этом в телеграмме сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Минувшей ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA. Бахмут стоит", - пишет Сырский.

Генерал-полковник также напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль.