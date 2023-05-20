ПВО уничтожила 5 российских беспилотников на Херсонщине и Николаевщине
В субботу, 20 мая, украинская ПВО уничтожила 5 российских беспилотников в Херсонской и Николаевской областях
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
Украинские защитники из воздушного командования "Юг" уничтожили 5 вражеских БПЛА в Херсонской и Николаевской областях.
ПВО сбила 3 ударных БПЛА "Ланцет", а также "Мерлин-ВР" и 1 разведывательный "Орлан-10".
- По состоянию на вечер субботы 20 мая известно, что российский враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море.
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