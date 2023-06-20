ПВО уничтожила 28 из 30 "шахедов, которые Россия запустила по Украине ночью
Против ночи 20 июня российское войско нанесло очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Украинскому ПВО удалось сбить 28 "шахедов"
Об этом в утренней сводке 20 июня отчитывается Генштаб ВСУ.
"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены", - говорится в сообщении.
Кроме того, по Запорожью и его окрестностям россияне применили 7 ракет С-300. Полная информация уточняется.
- Ночью на 20 июня россияне снова атаковали Украину: прилеты по коммуникациям и фермерскому хозяйству зафиксировали на Запорожье, во Львове было попадание в объект критической инфраструктуры, произошел пожар. На Киевщине ПВО работала по вражеским объектам, сбила около 20 дронов.
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