Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ПВО уничтожила 28 из 30 "шахедов, которые Россия запустила по Украине ночью

ПВО уничтожила 28 из 30 "шахедов, которые Россия запустила по Украине ночью

20 июня, 2023 вторник
07:07
Война с Россией

Против ночи 20 июня российское войско нанесло очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Украинскому ПВО удалось сбить 28 "шахедов"

Об этом в утренней сводке 20 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Запорожью и его окрестностям россияне применили 7 ракет С-300. Полная информация уточняется.

  • Ночью на 20 июня россияне снова атаковали Украину: прилеты по коммуникациям и фермерскому хозяйству зафиксировали на Запорожье, во Львове было попадание в объект критической инфраструктуры, произошел пожар. На Киевщине ПВО работала по вражеским объектам, сбила около 20 дронов.
Россия
Львов
Львовщина
Киевщина
военные силы Украины
Запорожская область
новости Киева
Военные новости
Читайте также:
Майкл Макфол експосол США у РФ
18 июня, 2023 воскресенье
Администрация Байдена и страны НАТО меня не услышали, - экс-посол США Макфол о необходимом для победы Украины до конца года
F-16
19 июня, 2023 понедельник
Производитель F-16 заявил о готовности обучать украинских пилотов, если страны НАТО передадут Киеву самолеты
ПВК Вагнера
18 июня, 2023 воскресенье
"В ЧВК Вагнера большие потери - ежедневно вывозят больше 15 машин с погибшими", - перехват ГУР
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 40.98
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
20 июня
08:09
Маск не видит проблем с распространением языка вражды в Twitter, но соцсеть будет уважать правила ЕС о модерации контента
08:08
OPINION
Роспропаганда: непревзойденное сумасбродство
08:06
ВСУ уничтожила за сутки вертолет, 10 дронов, 8 танков и 1010 российских оккупантов
08:04
Обновлено
Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства
07:40
Coca-Cola
Coca-Cola покупает водочный бренд Finlandia за $220 млн
07:35
Обзор
F-16
Как истребители F-16 изменят баланс сил в воздухе над Украиной
07:10
На фронте произошло более 40 боевых столкновений в сутки, на востоке Украины продолжаются тяжелые бои, - Генштаб
06:41
В Британии и Ирландии стал доступен первый в мире тест на беременность по слюне
06:05
ЧВК Вагнера вербует геймеров, а минобороны отправляет на границу с Украиной курсантов, - ISW о нехватке военных в РФ
05:42
байден
Байден сказал, что отношения между США и Китаем на "правильном пути"
05:37
"Мы не реагируем, мы действуем": миротворцы НАТО предостерегли от новых актов насилия в Косово
04:54
Мелинда Симмонс
Залогом привлечения инвестиций для восстановления Украины станут реформы, - посол Британии
03:30
Зарегистрированная в Литве компания Yukon поставляет РФ тепловизоры для войны в Украине, - СМИ
03:02
Норвегия выделяет более 21 млн евро на ядерную безопасность в Украине
02:34
Индия второй раз бьет рекорд авиазакупки: IndiGo заказала у Airbus 500 самолетов
02:06
Совбез ООН
Россия в очередной раз созывает Совбез ООН из-за снабжения Западом оружия в Украине
01:38
Производитель F-16 готов приобщиться к обучению пилотов и техников ВСУ
00:56
G7
В G7 отреагировали на просьбу Украины усилить борьбу с ракетной программой России
00:45
Обновлено
Маляр: Наибольший удар еще впереди, сейчас горячо и на востоке, и на юге
00:28
Макрон впервые публично объявил, что системы ПВО SAMP/T уже развернули в Украине
00:12
"Нет четких оснований": Шмыгаль ответил на петицию об увольнении министра культуры Ткаченко
2023, понедельник
19 июня
23:41
COVID-19
Треть проб поверхностных вод из трех южных областей не отвечает санитарным нормам, - Минздрав
23:30
Дмитрий Кулеба
"Операция была реализована в политических интересах Орбана": Кулеба о вывозе украинских военнопленных из РФ в Венгрию
23:09
Ученые открыли небесное тело, горячее Солнца
22:52
Украинские ученики привезли 35 наград из международной "Олимпиады гениев"
22:33
Зеленский: у нас нет утраченных позиций, есть только освобожденные
22:10
Василий Лозинский
ВАКС взял под стражу эксзамминистра развития громад Лозинского с альтернативой залога 5 млн грн
21:54
Подрыв Каховской ГЭС: погибли 18 человек, 31 пропал без вести, затопленными остаются 39 населенных пунктов
21:52
Эксклюзив
Путин потерял чувство реальности и живет в своем мире, - дипломат Бессмертный
21:17
Украина отвечает двум из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС, - Reuters
21:15
"Операция идет согласно плану": Залужный встретился с начальником Генштаба ВСУ Шапталой
21:02
Украина победила Мальту в квалификации Евро-2024
20:57
Власти Венгрии должны объяснить свое участие в передаче ей украинских военнопленных из РФ, - Еврокомиссия
20:51
Эксклюзив
Путин не просто осознает совершенные военные преступления, он еще пытается продемонстрировать их, - дипломат Бессмертный
20:45
Обстрел Россией аэродрома "Канатово": суд продлил срок содержания под стражей Червинского
20:45
Международный онлайн-журнал для украинских женщин "Сестры" возглавит ведущая Еспресо Мария Гурская
20:41
Кабмин утвердил порядок отбора ДНК у добровольцев
20:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:07
OPINION
Виктор Таран
Смешная и бесперспективная агония тендерной мафии
20:00
Обзор
Победные новости 481-го дня войны: ВСУ освободили еще 8 населенных пунктов и уничтожили крупный логистический центр окупантов на Херсонщине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV