Об этом в утренней сводке 20 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Запорожью и его окрестностям россияне применили 7 ракет С-300. Полная информация уточняется.