ПВО Украины сбивает от 50 до 70% российских ракет, – генерал-майор Николай Жирнов

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью Армия Inform.

"Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном – это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - сказал Николай Жирнов.

Генерал-майор добавил, что пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

"Хотя можно констатировать, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов", - добавил Жирнов.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в районе Кривого Рога украинская ПВО сбила одну вражескую ракету

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