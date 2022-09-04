ПВО Украины сбивает от 50 до 70% российских ракет, – генерал-майор Николай Жирнов
На сегодняшний день противовоздушная оборона Украины способна сбивать от 50 до 70% российских ракет
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью Армия Inform.
"Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном – это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - сказал Николай Жирнов.
Генерал-майор добавил, что пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.
"Хотя можно констатировать, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов", - добавил Жирнов.
- Напомним, сегодня, 4 сентября, в районе Кривого Рога украинская ПВО сбила одну вражескую ракету
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