ПВО Украины сбивает более 80% российских ракет и работает над усовершенствованием, - генерал Наев
Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет - ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения
Об этом в фейсбуке сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
"В настоящее время процент сбыта ракет очень изменился и равен 80%. И даже больше в редких случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - отметил генерал-лейтенант.
Он добавил, что враг изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного приступа. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.
- Напомним, накануне в Пентагоне заявили , что завершают подготовку персонала и оснащение первой украинской батареи Patriot.
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