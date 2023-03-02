Об этом в фейсбуке сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"В настоящее время процент сбыта ракет очень изменился и равен 80%. И даже больше в редких случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что враг изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного приступа. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.