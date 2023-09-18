ПВО Украины сбило 17 российских ракет и 18 дронов
В ночь на 18 сентября россияне атаковали Украину ударными БПЛА "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555/Х-55
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Там отметили, что "шахеды" летели по двум направлениям: Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – оккупированный Крым.
"Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования", - говорится в сообщении.
В ВС добавили, что пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.
"Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - подытожили военные.
- 18 сентября российские самолеты совершили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Взрывы звучали в Хмельницкой области – работала противовоздушная оборона.
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