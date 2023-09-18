ПВО Украины сбило 17 российских ракет и 18 дронов

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Там отметили, что "шахеды" летели по двум направлениям: Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – оккупированный Крым.

"Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования", - говорится в сообщении.

В ВС добавили, что пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.

"Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - подытожили военные.