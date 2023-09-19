ПВО, танки, боеприпасы: Чехия при поддержке Дании и Нидерландов предоставит Украине новое оружие

Об этом сообщил заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец, передает пресс-служба минобороны страны.

По его словам, это сотрудничество станет отличной возможностью для чешских компаний.

"В частности, это будут поставки дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы или боеприпасов от компаний нашей оборонной промышленности", - пояснил Даниэль Блажковец.

Планируется, что Киев получит как современное чешское оружие, так и модернизированную технику, уже находящуюся на вооружении местных вооруженных сил. Техника будет в рабочем состоянии, ее передадут в ближайшие месяцы и в 2024 году.

Письмо о намерениях было подписано между странами для налаживания долгосрочного сотрудничества и поддержки Вооруженных Сил Украины. Первый подпроект – передача 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЕА, которые в ближайшее время отправятся в Украину.

"Это соглашение будет иметь огромную пользу для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и безопасности Чешской Республики как таковой. Благодаря этому чешские оружейники станут более конкурентоспособными на мировом рынке", - отметил чиновник.