Об этом сообщает в телеграмме Противовоздушные силы ВСУ.

"С 08:40 по 08:58 12 октября на Юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника", – пишут в пресс-службе.

Сообщается, что сбитые вертолеты, вероятно, Ка-52 осуществляли поддержку огнем пехоты армии РФ на южном направлении.

Один вертолет упал на деоккупированной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

"Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!" – добавляют в сообщении.

Ранее в Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали , могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по городам на Западе Украины.

Силы и средства противовоздушной обороны ПВК "Запад" в течение 10-12 октября уничтожили 11 вражеских беспилотников и 8 крылатых ракет.

Бойцы 109-го батальона 10-й ОГШБр совместно с 43-й бригадой уничтожили партию вражеских боеприпасов и мин.