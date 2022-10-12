ПВО сбило за 18 минут по меньшей мере четыре ударных вертолета армии РФ
Утром 12 октября на Юге Противовоздушная оборона за 18 минут сбила по меньшей мере четыре ударных вертолета российской армии
Об этом сообщает в телеграмме Противовоздушные силы ВСУ.
"С 08:40 по 08:58 12 октября на Юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника", – пишут в пресс-службе.
Сообщается, что сбитые вертолеты, вероятно, Ка-52 осуществляли поддержку огнем пехоты армии РФ на южном направлении.
Один вертолет упал на деоккупированной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.
"Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!" – добавляют в сообщении.
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