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ПВО сбило за 18 минут по меньшей мере четыре ударных вертолета армии РФ

12 октября, 2022 среда
13:30
война с Россией На фото вертоліт Ка-52

Утром 12 октября на Юге Противовоздушная оборона за 18 минут сбила по меньшей мере четыре ударных вертолета российской армии

Об этом сообщает в телеграмме Противовоздушные силы ВСУ.

"С 08:40 по 08:58 12 октября на Юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника", – пишут в пресс-службе.

Сообщается, что сбитые вертолеты, вероятно, Ка-52 осуществляли поддержку огнем пехоты армии РФ на южном направлении.

Один вертолет упал на деоккупированной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

"Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!" – добавляют в сообщении.

  • Ранее в Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали , могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по городам на Западе Украины.
  • Силы и средства противовоздушной обороны ПВК "Запад" в течение 10-12 октября уничтожили 11 вражеских беспилотников и 8 крылатых ракет.
  • Бойцы 109-го батальона 10-й ОГШБр совместно с 43-й бригадой уничтожили партию вражеских боеприпасов и мин.

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