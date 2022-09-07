ПВО сбило ракету над Запорожьем
Вечером, 7 сентября, над Запорожьем ПВО сбило российскую ракету
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Громкий звук, который был недавно слышен в областном центре - это результат работы противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники спасли нас от очередного вражеского прилета. Верим в Вооруженные силы Украины!", - говорится в сообщении.
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