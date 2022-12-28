ПВО сбило 5 "шахедов" над Днепропетровщиной
Вечером 28 декабря украинская ПВО сбила 5 российских БПЛА, пытавшихся ударить по Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Этой ночью наша ПВО круто поработала. Стражи неба из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 5 вражеских дронов-камикадзе. Это были "шахеды". Наши города и села берегут лучшие. Полагаемся на них", - написал Резниченко.
"ПВО пополняет счет. На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение! Держим строй!", - говорится в заявлении ВК "Восток".
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 19:43. Она продолжалась до 23:35
- Вечером 28 декабря российский агрессор ударил по Харькову дроном-камикадзе "шахед".
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