ПВО сбило 40 иранских дронов-камикадзе за неделю
Начиная с субботы, 22 октября, украинские силы ПВО сбили 40 иранских дронов-камикадзе
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"В течение недели – с субботы до субботы – сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов… Такой результат – это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент также отметил работу Одесской и Херсонской зенитно-ракетных бригад.
"И по представлению военного командования хочу сегодня особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитно-ракетные бригады Воздушных сил. Спасают страну от воздушных ударов террористы", - говорится в видео.
- Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
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