ПВО сбило 2 дрона на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"ПВО – мощная поддержка области", - пишет Лысак.

Воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области в период с 21:25 до 21:43. Мониторинговые ресурсы сообщали, что область атакуют БПЛА.

В ОВА отчитались о ликвидации двух воздушных целей.

В воздушном командовании "Восход" подтвердили информацию о сбитии двух БПЛА.