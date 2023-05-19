ПВО сбило 2 дрона на Днепропетровщине
Вечером пятницы, 19 мая, украинское ПВО сработало в Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"ПВО – мощная поддержка области", - пишет Лысак.
Воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области в период с 21:25 до 21:43. Мониторинговые ресурсы сообщали, что область атакуют БПЛА.
В ОВА отчитались о ликвидации двух воздушных целей.
В воздушном командовании "Восход" подтвердили информацию о сбитии двух БПЛА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное