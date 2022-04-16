ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты, от обломков пострадала женщина, – ОВА
Силы ПВО 16 апреля сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах вылетели окна", – говорится в сообщении.
Пока масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет. Медики сообщили, что угрозы ее жизни нет.
Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
- 15 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное