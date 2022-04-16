ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты, от обломков пострадала женщина, – ОВА

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах вылетели окна", – говорится в сообщении.

Пока масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет. Медики сообщили, что угрозы ее жизни нет.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.

15 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.