ПВО сбили две ракеты, которые также целились по гражданским объектам Одессы, - ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.



"При ударе нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить две ракеты, которые также целили по гражданским объектам. Угроза повторного ракетного удара все еще сохраняется. Мы никогда этого не простим и отомстим за всех", - сказал Марченко.



Из-за ракетного обстрела Одессы погибли восемь человек, 18 – ранены. Среди убитых – трехмесячный ребенок.



"Хочу подчеркнуть, что единственная цель данной атаки - это террор мирного населения Одесщины. И Россия ничем не иным, как государством-террористом. Для нелюдей давно уже нет ничего святого и этот удар в очередной раз показал их настоящее лицо", - добавил глава ОВА.



Глава области призвал людей быть осторожными, не игнорировать сигналы тревоги, соблюдать требования комендантского часа и не скапливаться в местах проведения Пасхальных богослужений.



По состоянию на 19:00 в Одессе ликвидировали пожар в многоэтажке, произошедший в результате ракетных обстрелов россиян.

В 23:00 оперативное командование "Юг" сообщило, что в период с 14 до 15 часов было сбито 3 из 8 вражеских ракет и два беспилотника. По Одессе наносили удар с самолетов стратегической авиации ТУ-95 России по направлению Каспийского моря.











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