ПВО сбила вражеский беспилотник над Черным морем у Очакова
Сегодня, 5 октября Вооруженные Силы Украины сбили БПЛА российской армии над Черным морем вблизи Очакова Николаевской области
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" .
"5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что, вероятно, это был именно "Орлан-10".
"Не устаем уничтожать врага в украинском небе!" - добавляют в сообщении.
- 3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр в Херсонской области.
- В оккупированном Херсоне в ночь на 5 октября произошел прилет по гостинице "Нинель", где часто размещались сотрудники ФСБ. Сообщают об уничтоженных россиянах.
- За прошедшие сутки морские пехотинцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 рашистов, два танка, столько же тяжелых автотранспортов российской армии, а также подбили еще один танк и бронемашину.
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