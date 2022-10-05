ПВО сбила вражеский беспилотник над Черным морем у Очакова

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" .

"5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что, вероятно, это был именно "Орлан-10".

"Не устаем уничтожать врага в украинском небе!" - добавляют в сообщении.

3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр в Херсонской области.

В оккупированном Херсоне в ночь на 5 октября произошел прилет по гостинице "Нинель", где часто размещались сотрудники ФСБ. Сообщают об уничтоженных россиянах.

За прошедшие сутки морские пехотинцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 рашистов, два танка, столько же тяжелых автотранспортов российской армии, а также подбили еще один танк и бронемашину.

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