ПВО сбила российскую ракету над Сумщиной

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россия атаковала Сумщину 3 ракетами. Одну из ракет сбила система ПВО, однако 2 ракеты типа "С-300" попали по пгт Краснополье.

Информации о жертвах нет, но известно о поврежденных окнах в одном из зданий громады.

Кроме этого россияне совершили обстрелы 7 территориальных громад области: Эсманской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской.

По Эсманской общине с 8:35 шел обстрел из артиллерии – 7 прилетов. После 13:00 также россияне сбросили 2 мины.

Юнаковская громада: с 09:25 с территории РФ враг бил из минометов – 10 прилетов, а с 10:30 – еще 6 прилетов. Кроме того, в 11:34 был артобстрел – 5 прилетов.

На Хотинскую громаду террористы сбросили 28 мин, а Белопольскую - обстреляли из минометов - 9 прилетов.

"Краснопольская громада: с 10:00 ориентировочно из миномета обстреляно одно из сел громады - 12 прилетов. С 10:35 произошел обстрел другого села - 3 прилета из миномета. В 13:32 с территории РФ был артобстрел по поселку Краснополье. Зафиксирован 1 прилет в район железнодорожного вокзала и 1 прилет в район жилых массивов (огороды местных жителей). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - пишут в ОВА.

В 11:45 по Глуховской громаде был произведен обстрел (предварительно из РСЗО) – 30 прилетов. Зноб-Новгородская громада: с 11.55 с территории РФ совершен артиллерийский обстрел – 8 прилетов.

В общей сложности, за день 17 февраля, на территории Сумской области 120 прилетов в результате российских обстрелов.