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ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонщиной

26 октября, 2022 среда
18:15
война с Россией На фото вертоліт Ка-52

В среду, 26 октября, украинская ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью

Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

"Около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - пишут в "Юге".

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