ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонщиной
В среду, 26 октября, украинская ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
"Около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - пишут в "Юге".
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