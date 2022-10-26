ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонщиной

Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

"Около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - пишут в "Юге".

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