ПВО сбила российский штурмовик Су-25 на восточном направлении
Сегодня, 27 января, украинская ПВО уничтожила российский штурмовик Су-25
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"На восточном направлении, подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
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