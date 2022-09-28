ПВО сбила российский штурмовик Су-25

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Российский агрессор продолжает обстреливать позиции ВСУ из реактивной и тяжелой артиллерии, танками и минометам.

За сутки, 27 сентября, Россия нанесла 3 авиационных и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре. Агрессор был нацелен на Березнеговатое, Николаевской области, Одесщину и Кривой Рог.

Украинская авиация нанесла по россиянам 5 ударов. Подразделения ПВО уничтожили беспилотник "Орлан-10" в Херсонском районе, а в Баштанском районе Николаевской области сбили вражеский штурмовик Су-25.

Во вторник, 27 сентября, танковый взвод РФ пытался наступать на направлении Чкалово – Безымянное, вблизи границы Николаевской области.

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