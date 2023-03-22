ПВО сбила российский беспилотник "Орлан-10" на севере Украины
В среду, 22 марта, украинское ПВО уничтожило российский беспилотник "Орлан-10" над Северщиной
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Воины Сил обороны Северщины в зоне ответственности уничтожили вражеский БПЛА, предварительно "Орлан-10", - пишет командование.
- Вечером 21 марта российские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, ранены.
- В ночь с 21 на 22 марта ПВО также сработало в Киевской области и на Житомирщине .
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