ПВО сбила над Одесчиной российский беспилотник оперативно-тактического уровня

Об этом сначала сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

По состоянию на 20:15 не было информации, что это был за беспилотник и локации, где ПВО удалось его сбить.

"Хороший день! Одесчина. Уничтожен еще один БПЛА врага", - написал Братчук.

Позже воздушное командование "Юг" добавило информацию о сбитом беспилотнике.

"08 октября, около 19:30, на подлете с моря к Одесчине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - рассказали в "Юге".

В субботу, 8 октября, в Белгород-Днестровском районе Одесчины воздушное командование "Юг" ликвидировало российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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