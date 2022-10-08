ПВО сбила над Одесчиной российский беспилотник оперативно-тактического уровня
В субботу, 8 октября, украинские силы ПВО сбили над Одесской областью еще один российский беспилотник
Об этом сначала сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
По состоянию на 20:15 не было информации, что это был за беспилотник и локации, где ПВО удалось его сбить.
"Хороший день! Одесчина. Уничтожен еще один БПЛА врага", - написал Братчук.
Позже воздушное командование "Юг" добавило информацию о сбитом беспилотнике.
"08 октября, около 19:30, на подлете с моря к Одесчине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - рассказали в "Юге".
- В субботу, 8 октября, в Белгород-Днестровском районе Одесчины воздушное командование "Юг" ликвидировало российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
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