ПВО сбила над Киевом 2 дрона, 6 "кинжалов" и 6 "калибров"

Киевская городская военная администрация сообщает, что российские войска одновременно применили баллистические, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

По предварительным данным Воздушных сил, во время последней масштабной воздушной тревоги были уничтожены два разведывательных дрона, 6 аэробалистических ракет "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр".

Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул: "Существует большая вероятность повторных ракетных атак в скором времени".

В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО. Эспрессо следит за событиями в режиме реального времени .