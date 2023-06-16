ПВО сбила над Киевом 2 дрона, 6 "кинжалов" и 6 "калибров"
Во время последней масштабной воздушной тревоги на Киевщине уничтожены 2 разведывательных беспилотника, 6 "кинжалов" и 6 "калибров"
Киевская городская военная администрация сообщает, что российские войска одновременно применили баллистические, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
По предварительным данным Воздушных сил, во время последней масштабной воздушной тревоги были уничтожены два разведывательных дрона, 6 аэробалистических ракет "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр".
Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул: "Существует большая вероятность повторных ракетных атак в скором времени".
В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО. Эспрессо следит за событиями в режиме реального времени .
- В ночь с 15 на 16 июня русские террористы атаковали южные регионы Украины беспилотниками. Так, ночью противовоздушной обороне Воздушных сил удалось уничтожить два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.
- За последние сутки РФ потеряла на войне в Украине 590 солдат, 10 танков и 16 боевых бронемашин.
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