ПВО сбила крылатую ракету над Одесской областью
Вечером, 13 октября, украинская ПВО сбила российскую крылатую ракету, направленную по Одесской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Под вечер враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа "Калибр". Одну из них, направленную по Одесской области, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили", - пишут в "Юге".
После обеда российский агрессор также нанес огненное поражение с РСЗО по Апостоловской громаде Криворожья. Обошлось без человеческих потерь.
Вражеская авиация дважды атаковала позиции ВСУ в районе Давыдова Брода. Привлекли вертолет и штурмовик. Без потерь.
Украинские защитники сбили два беспилотника "Орлан-10", которые вели воздушную разведку.
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