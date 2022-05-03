ПВО сбила две российские ракеты на Виннитчине - ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.



"Два хлопка, которые слышали винничане, - это сработало наше ПВО. Обломки сбитых ракет ищут", - написал он.



Он попросил людей не комментировать в соцсетях информацию, которая не подтверждена и не выкладывать фото и видео.



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