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ПВО сбила две крылатые ракеты "Калибр" над Харьковщиной во время воздушной тревоги на всей территории Украины

11 августа, 2022 четверг
17:25
война с Россией

Сегодня во время воздушной тревоги по всей Украине ПВО сбило две крылатые ракеты "Калибр" над Харьковской областью

Об этом информирует в телеграмме Воздушные силы ВСУ.

11 августа, около 13:30 на Харьковщине украинские защитники сбили две вражеские ракеты.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

  • 11 августа украинские десантники показали, как уничтожили из "скифа" БМП оккупантов в Херсонской области.
  • 10 августа артиллерийские подразделения ВМС уничтожили около десятка оккупантов, КамАЗы и гаубицы.
  • Военные 22-го ОМБ показали, как уничтожили российский плавучий бронетранпортер из миномета "Волошка".
  • Бойцы 71-й отдельной егерской бригады охотились на фронте на новую добычу. В этот раз они уничтожили взводный опорный пункт и бронетехнику оккупантов.
  • Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила в фото показали часть будничной работы их танкистов.
  • 10 августа украинский военный Мирон Дмитрик показал, как бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили российскую БМП .

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Харьков
военные силы Украины
Харковщина
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