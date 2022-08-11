ПВО сбила две крылатые ракеты "Калибр" над Харьковщиной во время воздушной тревоги на всей территории Украины
Сегодня во время воздушной тревоги по всей Украине ПВО сбило две крылатые ракеты "Калибр" над Харьковской областью
Об этом информирует в телеграмме Воздушные силы ВСУ.
11 августа, около 13:30 на Харьковщине украинские защитники сбили две вражеские ракеты.
"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
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