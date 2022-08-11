Об этом информирует в телеграмме Воздушные силы ВСУ.

11 августа, около 13:30 на Харьковщине украинские защитники сбили две вражеские ракеты.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.