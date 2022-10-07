ПВО сбила два российских беспилотника и вертолеты
Украинская ПВО с начала суток 7 октября уничтожила два российских беспилотника и два вертолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают нести потери на юге нашей страны. В районе Каховки подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства ПВО. Также, в результате эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили 10 человек погибшими и около 20 раненых", - рассказали в Генштабе.
Авиация ВСУ с начала суток 7 октября нанесла 11 ударов по россиянам. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.
Уничтожены 3 зенитных ракетных комплекса противника. Наши подразделения ПВО сбили два БпЛА и два вертолета врага.
Ракетные войска и артиллерия поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.
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