ПВО сбила два российских беспилотника и вертолеты

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают нести потери на юге нашей страны. В районе Каховки подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства ПВО. Также, в результате эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили 10 человек погибшими и около 20 раненых", - рассказали в Генштабе.

Авиация ВСУ с начала суток 7 октября нанесла 11 ударов по россиянам. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Уничтожены 3 зенитных ракетных комплекса противника. Наши подразделения ПВО сбили два БпЛА и два вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Во временно оккупированной Горловке представители "силовых структур" запугивают местных жителей , не поддержавших псевдореферендум.

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